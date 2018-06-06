Diğer
Kategoriler
06 Haziran 2018 17:47

Görevi başında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis toprağa verildi

Karaman’da görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Fevzi Ünüvar, memleketi Konya’da son yolculuğuna uğurlandı.

Görevi başında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis toprağa verildi

06 Haziran 2018 17:47


Görevi başında hayatını kaybeden 2 çocuk babası polis memuru Fevzi Ünüvar (47) için Konya Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene polis memuru Ünüvar’ın ailesi, yakınları ile AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er, Karaman İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar ve meslektaşları katıldı. Buradaki törenin ardından Fevzi Ünüvar, Parsana Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Musalla Mezarlığında toprağa verildi.



“11 gün önce nöbet tutarken kalp krizi geçirdi”


Karaman Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Fevzi Ünüvar,11 gün önce AK Parti Karaman İl Başkanlığının bulunduğu iş merkezindeki polis noktasının önünde nöbet tuttuğu sırada kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Karaman Devlet Hastanesine kaldırılarak yoğun bakıma alınan polis memuru Fevzi Ünüvar, yapılan müdahalenin ardından Konya’ya sevk edilmişti. Tedavi altına alınan Ünüvar, dün öğle saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARAMAN HABERLERİ
KARAMAN HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç