Görevi başında hayatını kaybeden 2 çocuk babası polis memuru Fevzi Ünüvar (47) için Konya Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene polis memuru Ünüvar’ın ailesi, yakınları ile AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er, Karaman İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar ve meslektaşları katıldı. Buradaki törenin ardından Fevzi Ünüvar, Parsana Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Musalla Mezarlığında toprağa verildi.

“11 gün önce nöbet tutarken kalp krizi geçirdi”

Karaman Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Fevzi Ünüvar,11 gün önce AK Parti Karaman İl Başkanlığının bulunduğu iş merkezindeki polis noktasının önünde nöbet tuttuğu sırada kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Karaman Devlet Hastanesine kaldırılarak yoğun bakıma alınan polis memuru Fevzi Ünüvar, yapılan müdahalenin ardından Konya’ya sevk edilmişti. Tedavi altına alınan Ünüvar, dün öğle saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.