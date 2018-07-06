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06 Temmuz 2018 03:25

Hasta abisi için geldiği Karaman’da aracı kundaklandı

KARAMAN (İHA) – İstanbul’dan hasta abisi için Karaman’a gelen şahsın, park halindeki aracı benzin dökülerek kundaklandı.

Hasta abisi için geldiği Karaman’da aracı kundaklandı

06 Temmuz 2018 03:25


Olay, gece saat 22.00 sıralarında İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi 984 Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İstanbul’da yaşayan Abdullah İncefidan, Konya’da yattığı hastaneden bugün taburcu edilen abisi Sıtkı İncefidan’ı aracıyla alarak Karaman’daki evine getirdi. Abdullah İncefidan, evde abisiyle oturdukları esnada dışarıdan cam kırılma sesi gelmesiyle pencereye çıktı ve eşinin üzerine kayıtlı olan 34 S 7039 plakalı hafif ticari aracının yandığını fark etti. İncefidan, hemen aşağıya inerek, komşularının da yardımıyla yanan aracını bahçe hortumuyla su sıkarak söndürdü. Yangın yerine gelen itfaiye ekibi de araçta soğutma çalışması yaptı. İtfaiye yaptığı incelemede aracın kundaklama sonucu yandığını tespit etmesi üzerine polisten olay yeri inceleme ekibi istendi. Olay yeri inceleme ekibi, yaptığı incelemede aracın camının taşla kırıldıktan sonra pet şişedeki benzinin koltuklara dökülerek ateşe verildiğini belirledi. Aracın içindeki taş ile yangında büyük bir bölümü yanan pet şişe ise delil olarak alındı. Kundaklama sonucu aracın koltuklar tamamen yanarken, polis ekipleri aracı kundaklayarak kaçan kimliği belirsiz kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Bu arada Abdullah İncefidan’ın bu geceyi abisinin evinde geçirdikten sonra sabah erkenden İstanbul’a döneceği öğrenildi.




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