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13 Haziran 2018 13:45

Hastane asansörleri “Sağlığın İçin Hareket Et” yazı ve resimleriyle giydirildi

Karaman Devlet Hastanesinde asansör kapıları, yürümenin faydalarını anlatan resim ve yazılarla giydirildi.

Hastane asansörleri “Sağlığın İçin Hareket Et” yazı ve resimleriyle giydirildi

13 Haziran 2018 13:45


Karaman Devlet Hastanesi yönetimi, sağlıklı bir yaşam için hareket etmenin önemine dikkat çekmek için hastanedeki tüm asansörlerin kapılarına “Sağlığın İçin Hareket Et” resim ve yazılarıyla süsledi. Vatandaşlara yürümenin faydalarını bu yöntemle anlatmaya çalıştıklarını belirten hastane yönetimi, “Hareketsiz yaşam modern toplum için en önemli halk sağlığı problemi durumundadır. Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için hareket etmek çok önemli. Düzenli ve tempolu olarak yapacağınız yürüyüş, özellikle de günlük atılan 10 bin adım hem zihinsel hem fiziksel sağlığınız üzerinde önemli bir rol üstleniyor. Merdiven kullanımı da günlük yaşam içerisinde uygulanabilecek küçük ama etkili bir aktivite. Ayrıca merdiven çıkmak normal adım atmaya göre 2 kat fazla enerji harcatıyor. O yüzden normal bir merdiven çıkarken harcadığınız kalori iki kat fazladır” ifadelerini kullandı.




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