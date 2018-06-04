Hastane kapıları çizgi film karakterleri ile kaplandı

Karaman Devlet Hastanesi, 6 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, 2 Çocuk Cerrahi Uzmanı ve 1 Çocuk Psikiyatri Uzmanı hizmet veriyor. Kaliteli sağlık hizmetinin yanı sıra fiziksel mekan düzenlemelerine de büyük önem verdiklerini ifade eden Dr. Osman Açıkgöz, “Çocuk ve Süt Çocuğu Servisimizde yatan çocuk hastalarımızın hastane ve sağlık çalışanına olan korkusunu en aza indirip onların tedavi süresince kaldıkları ortamı sevmelerini amaçlıyoruz. Bu kapsamda her iki servisimizde hasta odası kapılarını çocukların ilgisini çeken çizgi film karakterleri ile kapladık. Hasta odalarımızın numaralar yerine, çizgi film karakteri ile anılan odalar haline dönüştürülmesini hedefliyoruz” dedi.

Çocukları hastanede yatan anne ve babalar da çocukların bu resimleri gördüklerinde rahatlayarak daha sakin olduklarını ve alan giydirmeleri ile çocukların kendilerini farklı atmosferde olduklarını hissettiklerini ifade etti.