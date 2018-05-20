Havuzda çırpınan çocuğu belediye başkanı kurtardı

Parktaki çalışmaları inceleyen Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, suda çırpınan çocuğu görünce suya atlayarak onu kurtardı.

Alınan bilgiye göre, 16 yaşındaki Davut Şimşek, öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte Çeltek Mahallesi Dağ Oteli mevkisinde bulunan ve yapımı halen devam eden Türk Dünyası Kültür Parkı’na gitti. Şimşek, serinlemek için park içinde yaklaşık 2 metre derinliğindeki suni gölete girdi. Göletin ortalarına doğru giden Şimşek, biranda arkadaşlarının gözü önünde suda çırpınmaya başladı. Bunun üzerine arkadaşları çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar ise durumu ambulans, itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri gölette çırpınan çocuğu çıkarmak istedi ancak onlar da boğulma tehlikesi yaşadı. O sırada parktaki çalışmaları inceleyen Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, ambulans sesini duyunca hızla göletin bulunduğu yere gitti. Çalışkan, çocuğun çırpındığını görünce gölete atlayarak çocuğu sudan çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğa kalp masajı yapmaya başladı. Bilinci kapalı olan ve kalp atışı alınamayan çocuk için ekipler yoğun çaba harcadı. Yapılan müdahale ile yeniden hayata dönen çocuk ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık ekiplerinin müdahalesini izleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan gözyaşlarını tutamadı.

Çevredeki vatandaşlar, suya girerek çocuğu çıkaran Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan’a teşekkür etti. Başkan Çalışkan, “Buraya parkın çalışmalarını incelemek için gelmiştim. Ambulansın sesini duyunca buraya geldim. Çocuğu görünce suya girdim. Yaşanan üzücü bir olay. Burası çalışma bölgesi olan bir yer. Girilmemesi gereken bir yer ama gençler girmişler" dedi.