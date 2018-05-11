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11 Mayıs 2018 20:39

Hızlı tren inşaatından demir çubuk çalan 1 kişi tutuklandı

Karaman’da yüksek hızlı tren inşaat sahasından demir çubuk çaldığı ileri sürülen 2 kişiden 1’i tutuklandı.

Hızlı tren inşaatından demir çubuk çalan 1 kişi tutuklandı

11 Mayıs 2018 20:39


Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, merkeze bağlı Alaçatı köyü Konya- Karaman yüksek hızlı tren inşaatı sahasında piyasa değeri 16 bin lira olan 8 adet traves olarak tabir edilen beton blok içerisindeki demir çubukların çalınması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu demirleri çalan M.N. ve S.K’yi kullandıkları kamyonetle birlikte yakaladı.


İfadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.N. tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kanarken, S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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