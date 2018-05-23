Hizmete açılan Muhammet Yalçın Şehir Terasları göz kamaştırıyor

Hizmete açılan Muhammet Yalçın Şehir Teraslarını ilk olarak yerel ve ulusal basının temsilcilerine gezdiren Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, vatandaşların mutlaka bu parka gelerek görmelerini istedi. Son derece fonksiyonel ve modern bir mekânı daha Karaman halkının hizmetine sunmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Çalışkan, “Vali konağının arkasında, kötü bir görünüme sahip olan 35 bin metrekarelik yamaç alanı, yaptığımız ıslah çalışmasıyla güzide bir mekan haline getirdik. Vatandaşlarımız aileleriyle birlikte buraya gelerek gönül rahatlığıyla yürüyüş ve spor yapabilecek, çocuklar oyun oynayabilecek ve manzara eşliğinde sosyal tesislerimizde dinlenerek çaylarını ve meşrubatlarını içebilecekler” dedi.

Muhammet Yalçın Şehir Teraslarını gezen basın mensupları ise parktaki sosyal donatılara hayran kaldı.