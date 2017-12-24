IAAF Çocuk Atletizmi Projesi semineri Karaman’da yapıldı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun (BESYO) daveti üzerine gerçekleşen seminer 22-23 Aralık 2017 tarihleri arasında yapıldı. Çocuk Atletizmi seminerine Karaman’da 37 kursiyer katıldı. İki gün süren seminerde kursiyerlere, Çocuk Atletizmi eğitmenleri tarafından “Y” Nesli ve Çocuk Atletizmine giriş, Çocuk Atletizminin Organizasyon Yapısı ve Örnek Uygulama Modeli, Madde Bağımlılığı ve Çocuklar, Sporda Çocuklara Psikolojik Yaklaşım ve Fair-Play dersleri verildi.

“Bu proje 5-6 yıl sonra meyvesini vermeye başlayacak”

Düzenlenen seminerlerle ilgili bilgi veren IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörü Necdet Ayaz, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği’nin (IAAF) 196 ülkede uygulamış olduğu IAAF Çocuk Atletizmi projesinin ülkemizde de 2014 yılından buyana Federasyon Başkanı Fatih Çintimar’ın katkı ve desteğiyle yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi. Ayaz, bize yapılan talepler doğrultusunda biz de Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bu semineri vermek için geldik diyerek, “Bu proje 7-12 yaş grubu çocuklara yönelik eğlenceli atletizm yaptırılarak, yaptırılan bir projedir. Türkiye Atletizm Federasyonu bu projeyi diğer ülkelerden farklı kılabilecek birçok ilaveler yapmıştır. IAAF’ın 7 yaş olarak başlatmış olduğu bu projeyi biz 3 yaşa indirdik. Ülkemiz genç nüfusuyla övünen ve haklı saygınlığı bulunan bir ülkedir. Bu ülkenin gençliği önce sağlıklı bireyler olabilmesi lazım. Biz bu projeyle geleceğimizin şampiyonlarını çıkartarak haklı sevincimizi kanıtlamış olacağız. İnşallah 5-6 yıl sonra bu çalışmalar meyvesini verecektir. O zaman biz devşirme sporcu değil, sporcu transfer eden ülke konumuna geleceğiz. Hedefimiz bu yöndedir. Bu hedef doğrultusunda ise çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Ayaz, projenin sağlıklı bir şekilde yürümesinde desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve yönetimine Türk Sporu adına teşekkür etti.

“Eskimeyen değerler unutulmadı”

Gelecek nesillerin sağlıklı ve bilinçli oluşması adına gerçekleşen bu organizasyonda, “Eskimeyen Değerler” de unutulmadı. “Geçmişine Değer Vermeyenler, Geleceğine Yön Veremezler” sloganı doğrultusunda, Türk atletizmi ve Türk sporunun değerleri kursiyerlere tanıtıldı. Karaman’da gerçekleşen “Eskimeyen Değerler” töreninde kursiyerlere, Türk Atletizminin efsane ismi İsmail Akçay başta olmak üzere milli sporcular tanıtıldı. Düzenlenen törende Eskimeyen Değerler Prof. Dr. Fevzi Kılıçel, Yrd. Doç. Dr. Erhan Devrilmez, Doç. Dr. Murat Tekin, Melikşah Katman, Murat Yurdadön ve İsmail Akçay’a ödülleri IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörü Necdet Ayaz, Prof. Dr. Perican Bayar, Mirza Eğeli, Ali Çelik ve Rahime Katman, Erhan Oktay ile Öğretim Görevlisi ve televizyon yorumcusu Haldun Domaç tarafından verildi. Törende ayrıca projenin tanıtılmasına ilk günden buyana destek veren İhlas Haber Ajansı’na da, teşekkür edildi.

Gerçekleşen törenin ardından, 37 kursiyer kendilerine daha önce sunum konusu olarak verilen projeleri IAAF Çocuk atletizmi projesi eğitmenlerinin önünde anlattı. Başarılı olan kursiyerler düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Seminerin tamamlanmasının ardından IAAF Çocuk Atletizmi ekibi, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan’ı makamında ziyaret ederek, yürütülen projeyle ilgili bilgi verdi. Ziyaretin sonunda IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörü Necdet Ayaz, Başkan Çalışkan’a Atletizm Federasyonu’nun hediyelerini takdim etti.