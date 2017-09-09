İl Müdürü Kısacık, kulüp temsilcileri ile biraraya geldi

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü binasında 12 amatör spor kulübü temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, 2016-2017 sezonu değerlendirmesi ve 2017-2018 sezonu öncesi antrenman saatlerinin ayarlanması gibi konular ele alındı. Toplantıda ayrıca kulüp temsilcilerinin öneri ve görüşleri doğrultusunda görüş ve fikir alışverişinde bulunuldu.

Karaman’da sporun tabana yayılmasının birlik ve beraberlikten geçtiği belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtarmak için mutlaka spora yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Birlikteliğin bereketi ile daha güzel projelere imza atabileceklerine değinen Kısacık, şunları belirtti: “Geleceğimiz dediğimiz çocuklarımız ülkemizin geleceği. Çocuklarımızı eğer daha fazla spora yönlendirebilirsek onları zararlı alışkanlıklardan daha fazla uzak tutmuş olacağız. Burada tüm kulüplerimize büyük sorumluluklar düşüyor. Birde bu çocuklarımızdan profesyonele doğru ilerleyebilecek yetenekler çıkartabilirsek hem ilimize hem de Türk sporuna yatırım yapmış olacağız. Amacımız, kulüp yöneticilerimiz ve temsilcilerimizle birlikte sporun her dalında ilimize en iyi yatırımları yapabilmek ve kalıcı çalışmalar bırakmak. İlimizde gençlerimizin daha iyi imkânlarda spor yapmasını sağlayacak yatırımlarımız hızla devam ediyor. İnşallah bu yatırımlarımız tamamlandığında gençlerimiz daha modern tesislerde çalışmalarına devam edecek. Hiç kimse geldiği makamda kalıcı değildir. Önemli olan bu makamlarda olduğumuz süre içerisinde en iyi hizmeti verebilmek. İnşallah bizlerde bir olarak birlik olarak ilimize en iyi hizmeti vermeye çalışacağız. Tüm kulüplerimize yeni sezon öncesi başarılar diliyorum”

Samimi bir ortamda geçen toplantı, futbol kulüp temsilcilerinin talep ve görüşlerinin alınmasının ardından sona erdi.

Toplantıya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, Şube Müdürleri Mustafa Karadeniz, Cavit Bardak, Karaman Amatör Kulüpleri Federasyonu Başkanı Celalettin Özcan, Amatör Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri ve amatör futbol kulübü temsilcileri katıldı.