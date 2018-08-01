İran uyruklu şahsın midesindeki kapsülün içerisinden uyuşturucu çıktı

İran’da yuttukları uyuşturucuyu Karaman’a midelerinde getiren 2’si İran asıllı 1’i Afganistan uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanıcısı olan yabancı uyruklu 1 kişiyi takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından gözaltına alınan yabancı uyruklu şahsın yapılan üst aramasında 1,25 gram afyon sakızı ele geçirildi. Hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılan şahıs savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Şahsın ifadesi doğrultusunda çalışmalarını genişleten polis, uyuşturucu madde temin eden Afganistan uyruklu Ziyaul Hagh T.’nin (38) evine baskın düzenledi.

Röntgen filminde midesinde kapsül olduğu ortaya çıktı

Gözaltına alınan Afganistan uyruklu şüphelinin uyuşturucu maddeyi İran uyruklu Amir Hossein K. (27) ve Seyedgholam Hossein K.’den (30) temin ettiğini belirlendi. Bunun üzerine İran uyruklu şahısların ikamet ettiği eve de operasyon gerçekleştiren polis, yaptığı aramada 20 gram afyon sakızı, 33 adet metadon isimli uyuşturucu hap, 2,60 gram eroin ele geçirdi. Aramalar sırasında Amir Hossein K.’nin hareketlerinden şüphelenen polis, şahsı Karaman Devlet Hastanesine götürerek röntgen filmini çektirdi. Çekilen röntgen filminde şahsın midesinde kapsül olduğu fark edildi. Hastanede yapılan müdahale sonucu şahsın midesinden çıkarılan kapsüllerin içerisinden 30 adet metadon isimli hap, 15,30 gram eroin maddesi, 8 gram afyon sakızı ele geçirildi. Emniyeti götürülen 3 zanlı, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan İran uyruklu şüphelilerinin uyuşturucu dolu kapsülleri İran’da yutup midelerinde Karaman’a getirip sattıkları öğrenildi.