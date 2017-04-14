Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 16:42

İşçi taşıyan otobüs TIR’a arkadan çarptı: 8 yaralı

Karaman’da bir bisküvi fabrikasına işçi taşıyan servis otobüsünün TIR’a arkadan çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

İşçi taşıyan otobüs TIR’a arkadan çarptı: 8 yaralı

14 Nisan 2017 16:42


Kaza, Karaman-Ereğli Karayolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bisküvi fabrikasına işçi taşıyan Adem Karaca (40) yönetimindeki 41 LA 494 plakalı servis otobüsü, önünde seyreden Seyit Ahmet Güven (56) idaresindeki 06 DZ 2289 plakalı TIR’ın aniden firen yapması ve havanında yağışlı olması nedeniyle duramayarak arkadan çarptı. Kazada servis otobüsünün sürücüsü Adem Karaca şoför mahallinde sıkıştı. Sıkışan sürücü kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, otobüste bulunan 7 işçi yaralandı. Yaralı sürücü ve işçiler ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası konuşan TIR sürücüsü Seyit Ahmet Güven, “Önümde gitmekte olan süt arabası firen yapınca bende firen yapmak zorunda kaldı. Havanın da yağışlı olması nedeniyle arkamdan gelmekte olan servis otobüsü de bana arkadan çarptı” dedi.


Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Karaman-Ereğli Karayolu araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.


Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARAMAN HABERLERİ
KARAMAN HAVA DURUMU
18
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Hafis Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    19°C
KARAMAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:24
  • Güneş :06:06
  • Öğle :12:58
  • İkindi :16:39
  • Akşam :19:29
  • Yatsı :20:59
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!