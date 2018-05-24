Akşener, Karaman’da 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen mitinge katıldı. Miting öncesi kısa süreliğine yağan yağmur nedeniyle alanı dolduran vatandaşlar sırılsıklam ıslandı. Akşener burada yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanı seçildiğim 5 yıl sonra bu ülke gıdada, kendine yetecek ürünü üreten ve ithalatı bitmiş, ihracata başlamış bir Türkiye olacak. Biz beton yapmak yerine fabrika yapanların önünü açacağız” dedi.

Akşener, "Konya’daki şeker fabrikası gibi bu güzel örnekleri örnek alacağız. Kötülerini kaldıracağız. İyi örnekleri alacağız ve yeniden bu ülkeyi sanayileştireceğiz. Buradan uyarıyorum. Cumhurbaşkanı seçildiğim günün ertesinde bu şeker fabrikalarını satın alanlar sakın ha elinizi uzatmayın. Derhal onları iptal edeceğim haberiniz olsun. Millet yeniden şeker fabrikaların sahibi olacak” diye konuştu.

Konuşmasının devamında “Türkiye’nin kaynakları var” diyen Akşener, "Türkiye israf yapıyor. Türkiye rüşvet bataklığının dibine gelmiş durumda. Yine buradan ilan ediyorum, Cumhurbaşkanı seçileyim öyle yasalar çıkaracağım ki, rüşvet alanın da verenin de eli ateşte yanacak” dedi.

Mitingin sonunda İYİ Parti Karaman Milletvekili adaylarını platforma çağırarak seçmene tanıtan Akşener, kadınların verdiği tülbentleri de aldıktan sonra Karaman’dan ayrıldı.