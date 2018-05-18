Jandarmanın sorguladığı motosikletler çalıntı çıktı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekibi, merkeze bağlı Muratdede köyünde rutin devriye görevi yaptığı esnada yol kenarında park halinde bulunan 4 motosikletin plakasız olduğunu görünce durumlarından şüphelendi. Bunun üzerine motosikletleri şase numaralarından sorgulayan ekip, hepsinin Konya ve Karaman’dan çalıntı olarak arandığını tespit etti. Çalıntı motosikletler jandarma tarafından kontrol altına alınırken, motosikletleri satın alan 4 kişi ise gözaltına alındı.

Jandarma, motosikletleri çalarak satan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.