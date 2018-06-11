Kalkınma Bakanı Elvan: "Ülkemize birlikte sahip çıkacağız"

Ama başaramadılar, başaramayacaklar bundan emin olunuz. Ülkemize birlikte sahip çıkacağız" dedi.

Bakan Elvan, bir dizi açılış ve Karaman Belediyesinin halka vereceği iftara katılmak üzere memleketi Karaman’a geldi. Bakan Elvan, ilk olarak Piri Reis Kültür Merkezi’nde sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarla bir araya gelerek sorunları dinledi. Burada bir konuşma yapan Bakan Elvan, "Bir erken seçim kararı alındı. Erken seçim kararının akabinde tüm partiler, sivil toplum kuruluşları çalışmalara başladı. Hedefimiz 2019 sonuna kadar bu hükümeti devam ettirmek idi. Ama böyle bir karar alındı ve seçim zarureti doğdu. Burada şu resmi çok iyi görmemiz lazım; Türkiye son 16 yıllık süreçte dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer aldı. Bu dönemde bizim onca sıkıntılarla karşı karşıya kalmamıza rağmen biz başarıyı elde ettik. Gezi hadiseleri, 17-25 Aralık, 15 Temmuz darbe girişimi, aralardakileri saymıyorum. Her tarafta terör örgütlerinin yine müttefikimiz ülkeler tarafından desteklenmesi. PKK’ya, PYD’ye, DEAŞ’a yapılan destekler, Türkiye’ye karşı husumet beslenmesi, bir anlamda terör örgütlerinin Türkiye’de bir kargaşa ortamı oluşturmaya çalışmaları, bunların hepsini bir bütün olarak değerlendirdiğimizde güçlü bir ülke olmak, gelişmiş bir ülke olmak ve özgür, demokrat bir ülke olmak o kadar kolay bir iş değil. Geçmişte birçok ülke bunun için kan dökmüştür. Ama Allah’a çok şükür Türkiye, bu 16 yıllık süreçte bir taraftan mücadelesini sürdürdü, diğer taraftan da büyümesini, kalkınmasını aksatmadan devam ettirdi. Bu o kadar kolay bir iş değil. Bu ancak ve ancak güçlü bir liderle söz konusu olabilirdi. Ve sizler de mutlaka basında izlemişsinizdir. Dünyaya yön veren 4 büyük bir liderden bir tanesi Recep Tayyip Erdoğan’dır. Türkiye büyüyor, güçleniyor ve hatta ve hatta potansiyel büyümesini arttırıyor. Böyle bir süreci yaşıyoruz. Ama bir taraftan bizim Türk Liramız üzerinden baskı uygulamaya çalışıyorlar. Döviz üzerinde spekülatif hareketleri görüyoruz, yaşadık. Merkez Bankamız gerekli tedbirleri aldı. Acaba seçim öncesi ne yapıp yapıp ekonomide Türkiye’yi daha kötü konuma getirebilir miyiz anlayışı içerisine girdiler. Ama başaramadılar, başaramayacaklar bundan emin olunuz. Ülkemize birlikte sahip çıkacağız. Devletimize, milletimize, ay yıldızlı al bayrağımıza birlikte sahip çıkacağız. Bu seçim unutmayalım Türkiye’nin seçimidir. Bu seçimde elde edeceğimiz zafer Türkiye’nin zaferi olacaktır. Kime karşı? Türkiye’nin gelişmesini, büyümesini, kalkınmasını istemeyen, Türkiye’yi zayıflatmaya çalışan ve bize destek vermezken müttefiki olarak terör örgütlerine destek verenlere güzel bir cevap vermemiz gerekiyor. Bu cevabı en güzel verecek olan da sizlersiniz. Siz vereceksiniz bunun cevabını" dedi.

Programa AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Konuk ve Recep Şeker, Karaman Valisi Fahri Meral, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ile muhtarlar ve sivil toplum kuruluşların temsilcileri katıldı.