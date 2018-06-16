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16 Haziran 2018 17:01

Kamyonet otobüs durağına çarptı: 1 yaralı

Karaman’da sürücüsü direksiyon başında rahatsızlanan kamyonet, otobüs durağına çarptı.

Kamyonet otobüs durağına çarptı: 1 yaralı

16 Haziran 2018 17:01

Kazada durakta kimsenin bulunmaması olası faciayı önlerken, sürücü yaralandı.


Kaza, Urgan Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 70 AT 569 plakalı kamyoneti ile şehir merkezi istikametine giden 70 yaşındaki Osman Nuri Başarıkan, direksiyon başındayken rahatsızlandı. Gözü kararan sürücünün kullandığı kamyonet kontrolden çıkarak yol kenarındaki otobüs durağına çarptı. Kazada yaralanan sürücü vatandaşların çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kamyonet ile durakta maddi hasar oluşurken, kaza esnasında durakta kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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