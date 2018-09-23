Kamyonetin çarptığı ağaç devrildi serçe telef oldu

Karaman'da kontrolden çıkan kamyonetin çarpması sonucu devrilen ağaç, geceyi ağaçta geçiren serçenin telef olmasına neden oldu.

Kaza, gece 02.00 sıralarında Yunuskent Mahallesi Şehit Hamza Çetin Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 70 DL 335 plakalı kamyonet, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırıma çıkarak ağaca çarptı. Kazada, ağaç kökünden kırılırken, kamyonette büyük çapta maddi hasar oluştu. Geceyi geçirmek için konan serçe ise ağacın devrilmesi nedeniyle telef oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kamyonet ile yıkılan ağaç olay yerinden kaldırıldı.