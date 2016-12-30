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30 Aralık 2016 16:46

Kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

Kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

30 Aralık 2016 16:46

Karaman’da bir esnaf, çatıdan kopan kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Olay, önceki gün Kirişçi Mahallesi Molla Fenari Caddesi’nde bulunan bir bakkal dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bakkal dükkanı işletmecisi Yasin Öz, kaldırımdaki içecekleri iş yerine taşıdığı sırada bir anda çatıdaki kilolarca ağırlığındaki kar kütlesi koptu. Yasin Öz, saniyelerle kar kütlesinin altında kalmaktan kurtuldu. Düşen kar kütlesi ise iş yerinin tabelasını parçaladı. Üç kere çatıdan kopan kar kütlesinden kurtulduğunu belirten Öz, bir kurban keseceğini söyledi.



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