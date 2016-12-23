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23 Aralık 2016 12:15

Karaman belediyesi aç kalan kuşlara yem bıraktı

Karaman belediyesi aç kalan kuşlara yem bıraktı

23 Aralık 2016 12:15

Karaman Belediyesi, kar kalınlığının 50 santimetreyi bulduğu il merkezinde yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için şehrin bir çok noktasına yem bıraktı.
Karaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler il merkezi ve genelindeki elverişsiz hava koşulları nedeni ile yiyecek bulmakta zorluk çeken kuşlar için şehrin birçok noktasına yem bıraktı. Ayrıca sokakta başıboş dolaşan köpekler Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından alınarak hayvan barınağına götürülüyor. Belediye zorlaşan kış şartları nedeni ile yürüttüğü genel çalışmaların yanı sıra hayvanlara yönelik yaptığı çalışmalar da vatandaşlar tarafından takdir topluyor.



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