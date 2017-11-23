Diğer
Kategoriler
23 Kasım 2017 11:52

Karaman Belediyesi iki mahallede 65 sokağı asfaltladı

Karaman Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Larende ve Sümer Mahallelerinde yarım kalan sokaklarda sıcak asfalt çalışması yaptı.

Karaman Belediyesi iki mahallede 65 sokağı asfaltladı

23 Kasım 2017 11:52


Yapılan planlama çerçevesinde sezon boyunca Larende ve Sümer Mahallesinde 65 Sokakta sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildiğini söyleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, “Ekiplerimiz yaz boyunca şehir genelinde ve özellikle de Larende ile Sümer Mahallesi’nde yoğun bir çalışma yürüttü. Yaptığımız planlama çerçevesinde Larende ve Sümer Mahallesinde doğalgaz çalışması ve altyapısı tamamlanmış tüm cadde ve sokakları asfaltladık. Mevsim şartları çok ağırlaşmadan asfaltlama çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın kış mevsiminde rahat bir ulaşım sağlamalarını amaçlıyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARAMAN HABERLERİ
KARAMAN HAVA DURUMU
8
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    8°C
  • Cuma
    Sisli
    9°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Pazar
    Sisli
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç