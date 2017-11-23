Karaman Belediyesi iki mahallede 65 sokağı asfaltladı

Yapılan planlama çerçevesinde sezon boyunca Larende ve Sümer Mahallesinde 65 Sokakta sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildiğini söyleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, “Ekiplerimiz yaz boyunca şehir genelinde ve özellikle de Larende ile Sümer Mahallesi’nde yoğun bir çalışma yürüttü. Yaptığımız planlama çerçevesinde Larende ve Sümer Mahallesinde doğalgaz çalışması ve altyapısı tamamlanmış tüm cadde ve sokakları asfaltladık. Mevsim şartları çok ağırlaşmadan asfaltlama çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın kış mevsiminde rahat bir ulaşım sağlamalarını amaçlıyoruz” dedi.