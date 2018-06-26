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26 Haziran 2018 17:16

Karaman Belediyesi, Laren’de Mahallesinde asfalt çalışmalarını tamamlıyor

Karaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, planlanan program dahilinde asfalt ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor.

Karaman Belediyesi, Laren’de Mahallesinde asfalt çalışmalarını tamamlıyor

26 Haziran 2018 17:16


Yaşam standartlarını artırma hedefiyle çalışmalarını yürüten Karaman Belediyesi, çalışma planı çerçevesinde Larende Mahallesinde 16 sokakta asfalt çalışması yaptı. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Larende Mahallesinde doğalgaz ve altyapısı tamamlanmış tüm sokaklara sıcak asfalt seriyor. Ekipler buradaki çalışmanın ardından Sümer Mahallesinde eksik kalan yerler ile Yenişehir ve Taptuk Emre Mahallesinde asfalt çalışması yapacak.


Karaman’ı daha yaşanabilir ve güzel bir şehir haline getirmek için yoğun bir tempoyla eksikliklerin giderildiğini söyleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, “Halkımızın yaşadığı bölgelerin daha düzgün ve güzel olması, hem bizim açımızdan hem de burada yaşayanlar açısından önemlidir. Bu yüzden vatandaşlarımızın hayat standardını yükseltmek ve kolaylaştırmak adına yol çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Altyapısı tamamlanmış cadde ve sokaklarda gerçekleştirdiğimiz asfalt çalışmaları şu anda Larende Mahallesinde devam ediyor. Belirli bir plan çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar neticesinde, şehrimizdeki tüm yolları daha modern hale getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.




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