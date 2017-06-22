Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, yalnızca fiziki olarak değil sosyal yönlerden de Karaman halkının refahını artırmayı hedeflediklerini kaydederek Larende Mahallesi’nde yapımına başlanan Hanımlar Lokali ile ilgili, “Ev işlerinin verdiği yorgunluğu atmak isteyen veya öğrendiği işler ile aile bütçesine katkı sağlamak isteyen hanım kardeşlerimiz için hizmete sunduğumuz merkezlere bir yenisini daha ekliyoruz. Yeni hanımlar lokali, Larende Kapalı Pazarının bulunduğu alanda inşa ediliyor. Bin 442 metrekare alan üzerinde ve 350 metrekare kapalı alana sahip olacak. Şehrin kuzeyinde kalan bu bölgeyi yaptığımız yatırımlarla şehirle bütünleştiriyoruz. Bu merkezlerimizde hanımlar gündelik yaşantılarından biraz olsun uzak kalarak çeşitli spor aktivitelerinde bulunup el sanatları geliştirebilecekler. Bu kurslar sayesinde hanımlar ürettikleri ürünleri satmak sureti ile aile ekonomilerine de katkıda bulunabilecekler. Ayrıca bu merkezlerimizde hanımlara aile danışmanlığı, sosyal, psikolojik ve hukuki açıdan da hizmet veriyoruz. Sosyal belediyeciliğin bir gereği olan bu yatırım ve hizmetlerimize önümüzdeki süreçte de aralıksız devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.