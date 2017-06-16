Karaman Belediyesi tarihi Nalıncılar Evini restore ediyor

Karaman’ın birçok kültürel zenginlikler barındırdığını ve geçmişten gelen bu mirasların tek tek ayağa kaldırıldığını söyleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, “Şehrimizin birçok yerinde tarihi değere sahip, geçmişimizden izler taşıyan eski Karaman evleri bulunuyor. Bu binaların her biri ayrı bir mimari, ayrı bir sanat ve ayrı bir eser. Karaman Belediyesi olarak bu evleri yaşatmak, kültürümüzü gelecek nesillerimize de anlatabilmek amacıyla tarihi evlerimizi yeniliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Tartan, Hürrem Dayı ve Yunus Emre evini restore ederek vatandaşlarımızın ziyaretine açtık. Şimdi ise Karaman Kalesi sınırları içerisinde yer alan tarihi Nalıncılar evinde restorasyon çalışmalarına başladık. Aslına uygun ve titizlikle çalışmalara başlanan evde şu ana kadar; taşıyıcı sağlamlaştırması, kerpiç duvar onarımı, taş duvar onarımı ve bahçe peyzajı için çalışmalar yapıldı. Proje kapsamında aslına uygun çatı onarımı ve evin günümüzde bulunmayan müştemilat binaları, zemin döşemeleri, ahşap dolap ve geleneksel ahşap işleri ile yapıda bulunan yüklük bölümleri yenilenerek tekrar kullanımı sağlanacak. Restorasyon çalışmaları belediyemiz kontrolünde, aslına uygun ve özgün haliyle restore edilerek titizlikle takip edilmektedir. Tarihi Nalıncılar evindeki çalışmalar yıl sonuna kadar tamamlanıp vatandaşlarımızın ziyaretine açılacak” dedi.