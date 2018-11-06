Karaman Belediyesinde asfalt çalışmaları devam ediyor

Karaman Belediye Başkanı Ertuğlu Çalışkan, Sümer Mahallesinde Gökkuşağı Havuzu ile Kılbasan yolunu birbirine bağlayan yolun yapılan düzenlemeyle bulvar haline getirildiğini söyledi. Başkan Çalışkan, “Gökkuşağı Havuzu üst geçidinden Kılbasan yoluna çıkan 1353 nolu sokak, yaptığımız çalışmayla Ertuğrul Gazi Bulvarı olarak düzenlendi. Buradaki konut yoğunluğunun artması ve bulvar düzenlemesiyle birlikte çoğu kısmı toprak olan bu yol da hemen asfaltlama çalışmalarına başladık. Yaklaşık bin metre uzunluğundaki yola dört ton civarında sıcak asfalt serildi ve kaldırımları tamamlandı. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen çalışmalar, mevsim şartları elverdiği sürece planlarımız dahilinde devam edecek” dedi.