Karaman Belediyesi’nde asfalt çalışmaları sürüyor

Bu yıl da asfalt sezonuna hızlı giren ve birçok mahallede çalışma yapan Karaman Belediyesi, altyapısı biten bölgelerde sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yağışlı havaya rağmen çalışmalarını titizlikle yürüterek şehrin farklı noktalarında deforme olan yolları planlı bir şekilde asfaltlıyor. Beyazkent Mahallesi Seyir Terasları yolunu sıcak asfaltla kaplayan ekipler, Çeltek Mahallesi’ndeki otobüs ve dolmuş güzergâhı üzerinde de sıcak asfalt çalışması yaptı. Çeltek Mahallesi’nde ki üç sokakta devam eden çalışmaların ardından ekipler, Larende ve Sümer Mahallesi’ndeki eksik kalan sokaklar da sıcak asfalt çalışması yapacak. Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, özellikle altyapısı tamamlanan yerlerde asfalt ve kaldırım çalışması yapıldığını belirterek, planlı ve programlı bir şekilde her bölgenin asfalt ihtiyacını gidereceklerini söyledi.