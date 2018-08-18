Karaman Belediyesi’nde bayram için tüm hazırlıklar tamamlandı

Kurban Bayramı’nda belediyecilik hizmetlerinin aksamaması ve vatandaşların olası şikayetlerine cevap verebilmek için Karaman Belediyesi’nin bazı birimleri bayramda da mesai yapacak. Zabıta, İtfaiye, Park-Bahçe, Temizlik İşleri, Veteriner ve Ulaşım Hizmetleri müdürlükleri bayram süresince hizmet verecek. Zabıta Müdürlüğü, Kurban Bayramı nedeniyle merkez ve otogar karakolları, 24 saat görevlerinin başında olacak. Kurban satış alanı ve gıda satışı yapılan yerlerde genel denetimler aralıksız olarak devam edecek.

“Mezarlıklar temizlendi”

Vatandaşların bayramda yoğun ziyaretlerde bulunacağı mezarlıklarda Park-Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yapıldı. Kabirlerini sulamak isteyen vatandaşlar su bidonlarını Mezarlıklar Müdürlüğü’nden temin edebilecek. Arife günü hoparlör sistemi ile mezarlıkta Kur’an-ı Kerim okutulacak. Kent mezarlığını ziyarete gelen yaşlı, hasta ve yürüyemeyecek durumda olan vatandaşlar ise görevlilerce mezarlık içerisinde araçla taşınacak.

“Toplu ulaşım ücretsiz olacak”

Kurban Bayramı’nda belediye otobüsleri ücretsiz yolcu taşıyacak. Ulaşım seferleri bayramın ilk günü olan 21 Ağustos Salı gününden 24 Ağustos Cuma gecesine kadar saat başı olarak devam edecek. Bayramın 1. günü sadece, 1 ve 3 nolu hat sabah saat 08.00’den gece saat 23.00’e kadar, 6 nolu hat da sabah 08.00’dan saat 21.00’e kadar hizmet verecek. Bayramın 2., 3. ve 4. günü ise 1 ve 3 nolu hat sabah saat 08.00’den gece saat 23.00’e kadar, diğer hatlar saat 08.00’den 21.00’e kadar saat başı, Esentepe’ye ise 08.00 - 10.00 - 13.00 - 16.00 ve 20.00 saatlerinde ücretsiz seferlere devam edecek.

“Kurban kesim fiyatları belirlendi”

Karaman’da kurban kesim fiyatları da belirlendi. Buna göre küçükbaş hayvan kesimi 40 TL’den, büyükbaş hayvan kesimi de 180 TL’den yapılacak. Halkın rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için 444 25 70 Karaman Belediyesi Çağrı Merkezi’de 24 saat vatandaşların hizmetinde olacak.