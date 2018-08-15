Karaman Belediyesinden sinyalizasyon çalışması

Karaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir içindeki taşıt ve yaya ulaşımının güvenli bir şekilde sağlanması için gerekli olan sinyalizasyon çalışmalarına hız verdi. Çalışmalar kapsamında özellikle sıcaklık değerlerinin yüksek olması nedeni ile zamanla silinen yol işaretlerini yenileyen ekipler, trafik ışıklarını, yol levhalarını da tamamen elden geçiriyor. Yaya ve okul geçitlerini gösteren levhalarla sürücüler uyarılıyor.

Vatandaşların ulaşım güvenliği açısından trafik sinyalizasyonunun son derece önemli olduğunu vurgulayan Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, “Şehir içi ulaşımı daha güvenli ve kaliteli hale getirmek adına şehrin genelinde yol, kaldırım, alt ve üst geçitler noktasında önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Standardı yüksek ve kaliteli asfalt ve kaldırım çalışmaları alt ve üst geçit çalışmaları konusunda önemli mesafe kat ettik. Şimdi de yayaların ve araçların güvenli bir şekilde ulaşım sağlamaları için gerekli sinyalizasyon çalışmalarına hız verdik. Bu kapsamda mevcut trafik ışıklarının bakımı ve onarımı, kaybolan yol çizgilerinin yenilenmesi, gerekli yerlere trafik levhası dikilmesi gibi bir dizi çalışma yürütüyoruz” dedi.

Trafik kurallarına uyulmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Çalışkan, “Vatandaşlarımızdan, özellikle araç sürücülerinden trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını, yaya geçitlerinde yayalara yol vermelerini, park yasağı olan noktalara araçlarını park etmemelerini ve trafik kurallarına uyulması noktasında gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum. Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını tercih edip gereksiz yakıt tüketiminin önüne geçerek ülke ekonomimize katkı sağlayabiliriz” diye konuştu.