Karaman Belediyesinin şehir gezileri sürüyor

Karaman Belediyesi, Gevher Hatun ve Urgan Mahallesinde ikamet eden kadınlara belediye ve kamu tarafından yürütülen çalışmaları yerinde gezdirdi. Gezi sonunda katılımcılar, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan'ı da ziyaret etti. Başkan Çalışkan, hanım misafirlerine belediyenin bayanlara yönelik faaliyetleri ve belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Başkan Çalışkan yaptığı konuşmada, “2002 yılından buyana Sayın Cumhurbaşkanımızın “Yeni Türkiye” hedefi ve dik duruşu ile çıktığı yolda çok şükür bugün kendi ayakları üzerinde duran, üreten, mazlumlara sahip çıkan ve masada sözünü geçiren bir ülke haline gelmiştir. Bizde bu güç ile şehrimizi çok daha ileriye taşıyacak çalışmaları sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu zamana kadar şehrimizin altyapı ve üstyapı çalışmalarını büyük ölçüde tamamladık. Bundan sonra da özellikle siz kadınlarımızın, gençlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmaları gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Kadınlar ise yapılan çalışma ve hizmetlerden memnun kaldıklarını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür ettiler.