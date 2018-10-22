Karaman Devlet Hastanesinde 3 yılda 5 bin anjiyografi yapıldı

2015 yılında hizmete açılan Koroner Anjiyografi Ünitesi kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor. Konuyla ilgili olarak Karaman Devlet Hastanesinden yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi: “Koroner Anjiyografi Ünitemiz 7 gün 24 saat halkımıza hizmet vermektedir. Çoğunluğunu kalp krizi vakaları gibi yüksek riskli hasta grubunun oluşturduğu yaşları 18 ila 95 arasında değişen 5 bin hasta ünitemiz de anjiyografi, balon ve ilaç kaplı stent tedavileri ile sağlığına kavuşmuştur. Kliniğimizde koroner anjiyografi yapılmaya başlandıktan sonra ilimizden ve çevre ilçelerden gelen kalp krizi vakalarına günün her saatinde, kısa sürede müdahale edilmektedir. Bu da hastalarımızın hem kalp krizinden ölüm oranlarını hem de sonrasında gelişen kalp yetmezliği oranlarını ve bunlara bağlı uzun dönem sorunları ciddi olarak düşürmüştür. Karaman Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği ve Koroner Anjiyografi Ünitesinde günlük yaklaşık 10 hastaya bilekten veya kasıktan koroner anjiyografi yapılmaktadır. Bu hastalarında damar yapısına göre, tıbben gerekliliği olanlara aynı seansta balon ve ilaç kaplı stent işlemi yapılmaktadır. Tıbbi malzeme çeşitliliği ve stoku açısından çevre illerdeki anjiyografi ünitelerinden oldukça ileride olan ünitemizde, birçok yaygın damar hastası ve çatal damar (bifurkasyon) hastası koroner bypass işlemine gerek kalmadan tedavi edilebilmiştir."