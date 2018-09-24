Karaman Devlet Hastanesinde çevre düzenleme çalışması

Yapılan çalışmalarla ilgili olarak hastaneden yapılan açıklamada, “Sağlıkta kalite çıtamızı daima yükseltme amacımızın yanı sıra hastalarımızın zaman geçirdiği mekanların fiziksel özellikleri de bizim için son derece önemli. Sağlık hizmetleri birbirine bağlı şekilde yürütülen bir hizmet şeklidir. Hastane bahçelerinde yer alan doğal alanların, hastane ortamındaki kişiler üzerinde ağrı ve semptomları, ilaç kullanımını, gerginlik ve stresi azaltıcı etkilerinin varlığı yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır. Bizler de hastane yönetimi olarak hastalarımızın tedavilerine olumlu katkıda buluna bileceğine inandığımız bahçe yeşillendirilmesi ve peyzaj çalışmalarını bu kapsamda değerlendirmekteyiz. Bu çalışmalar kapsamında birkaç ay önce konusunda uzman kurum çalışanlarımızdan oluşturduğumuz ekip ile bahçe bakımı ve peyzaj çalışmalarını sürdürmekteyiz. Çalışmanın sonucunda hem hastalar hem hasta yakınları hem de hastane çalışanlarımız için hava alabilecekleri alanlar oluşturmayı hedefliyoruz. Bahçe bakım ekiplerimiz, sadece bahar döneminde değil belirlenen çalışma programı kapsamında sürekli olarak yeşil alanların bakım çalışmalarına devam edeceklerdir. Kurumumuza bu anlamda katkı sağlayan Karaman Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz” denildi.