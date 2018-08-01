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01 Ağustos 2018 14:13

Karaman Devlet Hastanesinde hastalar kapıda karşılanıyor

Karaman Devlet Hastanesinde hastaların daha iyi hizmet alabilmeleri için Hasta Karşılama ve Yönlendirme ekipleri oluşturuldu.

Karaman Devlet Hastanesinde hastalar kapıda karşılanıyor

01 Ağustos 2018 14:13


Karaman Devlet Hastanesinde hasta ve hasta yakınlarına kaliteli ve hızlı hizmet sunarak onların daha kolay iletişime geçmesini sağlamak, sağlık tesisinde sunulan hizmet ve hizmet sunum kalitesinin iyileştirilmesi, sağlıklı ilişkiler kurulabilmesi amacıyla hasta karşılama ve yönlendirme ekipleri oluşturuldu. Bu ekipler poliklinik ve diğer tüm hizmet birimlerimizde hastalara doğru bilgilendirme ve yönlendirme yaparak hizmet almalarını kolaylaştırmakla görevlendirildi.


Karaman Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Osman Açıkgöz, “Hastalarımızın hastanede geçen zaman içerisindeki memnun olma düzeyleri hem tedavilerinin başarısını hem de onların kurumsal olarak hastanemize bakışlarını etkilemektedir. Amacımız hastanemize ilk girişten tedavisini alarak hastaneden ayrılana kadar geçen süreçte hasta ve hasta yakınlarının memnuniyet düzeylerini yüksek tutmak. Oluşturulan bu ekipler başta yaşlı ve engelli hastalarımız olmak üzere hastanemize gelen tüm misafirlerimize yardımcı olmakla görevliler. İhtiyaç duyan hastalarımıza da bizzat yakinen refakat ederek işlemlerini yapmalarında yardımcı olacaklardır” dedi.




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