Karaman Gençlik Merkezine ödül

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 81 ilde faaliyet gösteren gençlik merkezlerini daha aktif hale getirmek, gençlik merkezlerinin sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerini geliştirmek, yeni projelerin ortaya çıkmasını sağlamak ve sosyal medya kullanım kalitesini arttırmak amacıyla, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce her ay ’Ayın Gençlik Merkezi’ belirleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından üye sayısı, faaliyet sayısı, gençlik merkezleri akademisi faaliyet sayısı, gençlik merkezleri akademisi faaliyetlerine katılımcı sayısı ve faaliyet katılımcı sayısı gibi kriterlere göre ayın gençlik merkezi, Mayıs ayı için Karaman Gençlik Merkezi oldu. Ödülü ise Karaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek ve Karaman Gençlik Merkezi Müdürü Şabettin Gezen aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığında düzenlenen ödül törenine; Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim Özekinci, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, Karaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, Karaman Gençlik Merkezi Müdürü Şabettin Gezen ve gençlik liderleri katıldı.

Törende Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim Özekinci Mayıs ayının Gençlik Merkezi seçilen Karaman Gençlik Merkezi’ni kutlayarak birincilik ödülünü Karaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek’e takdim etti. Aldıkları ödülden dolayı mutluluklarını ifade eden Karaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, "Karaman Gençlik Merkezimiz, Karaman’da gençliğin kalbinin attığı yer haline gelmiştir. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. İnşallah bu ödülün devamlılığını sağlayacağız. Bu başarıda emeği geçen tüm gençlik merkezi personelimizi ve gönüllü gençlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.