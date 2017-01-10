Karaman-Mersin yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

Karaman-Mersin karayolunda şiddetli tipi ve meydana gelen trafik kazaları nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan bin 600 rakımlı Sertavul Geçidinde şiddetli tipi ve meydana gelen trafik kazaları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Karayolları ekipleri, yol temizleme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik ekipleri ise, meydana gelen kazalar nedeniyle yolu zaman zaman kısa süreliğine kapatmak zorunda kalıyor. Ekipler, Mersin istikametine gidecek olan sürücülerin zincirsiz seyretmelerine de kesinlikle izin vermiyor.