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  •  » Karaman-Mut Karayolu Sertavul Geçidinde Bir Yolcu Otobüsünün Devrilmesi Sonucu Ilk Belirlemelere Göre, 5 Kişi Öldü, Çok Sayıda Kişi Yaralandı. Olay Yerine Çok Sayıda Ambulans Sevk Edildi.
17 Haziran 2018 21:35

Karaman-Mut Karayolu Sertavul geçidinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

IHAAW213545-ASA/17-06-2018 - Karaman-Mut Karayolu Sertavul geçidinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Karaman-Mut Karayolu Sertavul geçidinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

17 Haziran 2018 21:35

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 17.06.2018 21:35:45 TSI NNNN




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