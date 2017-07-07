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07 Temmuz 2017 12:17

Karaman Valisi Meral, muhtarlarla toplantı düzenledi

Karaman Valisi Fahri Meral, merkez ve merkeze bağlı köylerin muhtarları ile bir araya geldi.

Karaman Valisi Meral, muhtarlarla toplantı düzenledi

07 Temmuz 2017 12:17


Valilik Toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Meral, Karaman’ın adeta bir şantiye görünümünde olduğunu belirtti. Karaman’ın dört bir yanında çok güzel çalışmaların ve yatırımların olduğunu ifade eden Meral, "Hep birlikte istişare ederek ve çalışarak bu güzel çalışmaları birlikte hedeflenen seviyeye getireceğiz. Karaman’a, geçmişten günümüze kadar yapılan yatırımlar ve hizmetler konusunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Toplantıya, Vali Yardımcısı Sezer Işıktaş, daire müdürleri ile il genel meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.




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