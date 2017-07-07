Karaman Valisi Meral, muhtarlarla toplantı düzenledi

Valilik Toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Meral, Karaman’ın adeta bir şantiye görünümünde olduğunu belirtti. Karaman’ın dört bir yanında çok güzel çalışmaların ve yatırımların olduğunu ifade eden Meral, "Hep birlikte istişare ederek ve çalışarak bu güzel çalışmaları birlikte hedeflenen seviyeye getireceğiz. Karaman’a, geçmişten günümüze kadar yapılan yatırımlar ve hizmetler konusunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Sezer Işıktaş, daire müdürleri ile il genel meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.