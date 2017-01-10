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10 Ocak 2017 11:16

Karaman Valisi Tapsız’dan yangın açıklaması

Karaman Valisi Tapsız’dan yangın açıklaması

10 Ocak 2017 11:16

Karaman Valisi Süleyman Tapsız, Ermenek ilçesinde çıkan yangında baba ve iki kızının hayatını kaybetmesinin kendilerini derinden üzdüğünü söyledi.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Karaman’daki ulusal ve yerel basın mensupları ile polisevinde bir araya gelen Vali Süleyman Tapsız, burada Ermenek’te meydana gelen yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Tapsız, “Yangın Ermenek ilçesi Gül Pazarı Mahallesi’nde sabah saat 05.00 sıralarında yangın başlıyor. Yangına, hem Ermenek, hem de Güneyyurt Belediyelerine ait itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ama evin ahşap olması nedeniyle yangının söndürülmesinde biraz aksamalara neden oluyor. Yangında Ermenek Belediyesinin çalışanı olan Kemal Sağlam ve iki kızı, bu evde beraber kalıyor. Şu anda bize gelen yeni bir bilgi yok ama yangında üçünün de hayatını kaybettiğini düşünüyoruz. İnşallah bundan sonra böyle acılar yaşamayız. Daha olay çok yeni, büyük ihtimalle yangının çıkış sebebi sobadan kaynaklı görünüyor. Yine de bunlar kesin bilgi değil. Bunlar itfaiye ve emniyet güçlerinin yapacağı çalışmalar sonrasında kesin bilgi ve rapor geldikten sonra kamuoyuyla paylaşılır. Bize gelen ilk bilgiler bu yöndedir" dedi.



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