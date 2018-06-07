Karaman Ziraat Odasından köylere kükürt atma makinası desteği

Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu, fırsat buldukça çiftçiler ve muhtarlarla bir araya gelip istişare ve değerlendirme toplantıları düzenlediklerini söyledi.

Bu toplantılarda talep ve istekleri eksiksiz olarak toplayarak çözüm üretmeye çalıştıklarını ifade eden Muğlu,"Odamız bünyesinde, konusunda uzman ziraat mühendislerimizin de teknik bilgilerinden faydalanıp, toplanan talepleri en verimli ve sorunsuz olacak şekilde projelendirip, çiftçilerimize ekipman desteği olarak geri dönmesini sağlıyoruz. Bu ekipmanların projelendirilip üretilmesi noktasında öncelik Karamanlı makine üreticileri olacak şekilde, yurdun her tarafından uzman makine ekipman üreticileri ile koordinasyonlu şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ekipman desteği kapsamında toz kükürt atma makinesini ilimiz Seyithasan köyü muhtarına teslim etmiş bulunmaktayız. Karaman Ziraat Odası olarak ilerleyen zamanda da çiftçilerimize ekipman desteklerimiz hız kesmeden devam edecektir" dedi.