Karaman,15 Temmuz için tek yürek oldu

yıl dönümü nedeniyle Karaman’da binlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile meydanı doldurdu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anmaları sabahın erken saatlerinde başladı. Şehitlik ziyaretleri ile başlayan programlar, akşam meydandaki etkinlikler ile devam etti. Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nı dolduran yaklaşık 10 bin kişi tekbir getirerek hainleri protesto etti.

“Milli birlik yürüyüşü”

Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda toplanan binlerce vatandaş düzenlenen ‘Milli Birlik Yürüyüşü’ne’ katıldı. Ellerinde Türk bayrakları ile Atatürk Bulvarı üzerinden İsmet Paşa Caddesi’ni takip ederek meydana tekrar dönen kalabalığa Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen, Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar ile daire müdürleri de eşlik etti. Saygı duruşunda bulunulmasının ardında kalabalık hep birlikte İstiklal Marşı’nı okudu.

“Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne damatla gelinde katıldı”

Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne yeni evlenen damat ile gelinde katıldı. Hasan ve Esra Lale çifti, salondaki düğünleri biter bitmez programın yapıldığı meydana geldi. Gelinlik ve damatlıkla yeni çifti görenler uzun süre alkışladı. Burada gazetecilerin sorularını cevaplayan Lale çifti, “Düğünümüzü bitirerek buraya geldik. Her zaman milletimizin yanındayız” dediler.

Okunan Kur’an-ı Kerimin ardından protokol konuşmalarına geçildi.

“Bayrağımıza, ezanımıza el uzatanlara asla izin vermeyiz”

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün de konuşan Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan,”Bize bu yapılan hainliği asla unutmayız ve unutturmayız. Buradan herkes duysun, hainler duysun, bu millet olduğu süre içerisinde hiç kimse birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe göz dikemez” dedi.