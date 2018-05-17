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17 Mayıs 2018 11:16

Karaman’a bilim merkezi kuruluyor

TÜBİTAK desteğiyle Karaman’a bilim merkezi açılmasını öngören protokol, TÜBİTAK Başkanı Prof.

Karaman’a bilim merkezi kuruluyor

17 Mayıs 2018 11:16

Dr. Hasan Mandal ile Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan arasında imzalandı.


TÜBİTAK’ın, Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı kapsamında yapılacak olan Bilim Merkezi ile Karaman’da yaşayan küçük-büyük herkes bilim ile buluşacak. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, açılacak olan bilim merkezinin Karaman için önemli olacağını söyledi.


Mandal, projenin her yaştan farklı birikime sahip insanları bilimle buluşturup, bilim ve teknolojiyi toplum için anlaşılır ve ulaşılır bir hale getireceğini ifade etti.


Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ise, hayata geçirecekleri proje ile çocukların ve gençlerin enerjilerini bu yönde kullanmalarını sağlamak istediklerini ifade ederek, “Bilim Merkezi Karaman’ın yeni cazibe alanı olacak. Bilimi seven bir gençlik yetiştirmek istiyoruz. Bilim merkezinde öğrenciler interaktif eğitimler alacak ve onların görme, işitme ve dokunma duyularına doğrudan hitap etmek sureti ile toplum yaşamında daha başarılı ve bilgili bireyler haline gelmelerine katkı sağlayacak. Çocukların kötü çevre ve alışkanlıklara bulaşmamaları için ilgilerini bilim ve teknolojiye çekeceğiz. Bu anlamda bu projeye büyük önem veriyoruz. Karamanımız için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.




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