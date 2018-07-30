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30 Temmuz 2018 16:01

Karaman’da 1 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu

Karaman’da dünden beri kendisinde haber alınamayan 1 çocuk annesi genç kadın, tek başına yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Karaman’da 1 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu

30 Temmuz 2018 16:01


Olay, öğle saatlerinde Başakşehir Mahallesi’nde bulunan 3. TOKİ Konutları 2000 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 çocuk annesi Fatma Sert’ten (23) dünden bu yana haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Eve gelen polis ekipleri kapıyı açarak içeriye girdiklerinde genç kadını hareketsiz bir şekilde yerde yatar vaziyette buldu. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiğini belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Fatma Sert’in cesedi Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Odada çok sayıda hap bulan polis, genç kadının intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde dururken, genç kadının yapılacak olan otopsinin ardından kesin ölüm sebebinin belirleneceği öğrenildi. Fatma Sert’in evinde ölü olarak bulunduğu sırada 8 yaşındaki çocuğunun evde bulunmadığı öğrenildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.




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