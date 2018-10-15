Karaman'da 13. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Karaman'da çalıştığı inşaatın 13. katından yere düşen işçi hayatını kaybetti. İşçinin düşme anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde Urgan Mahallesi Çöplük mevkisinde bulunan bir site inşaatında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 14 katlı apartman inşaatının 13. katında çalışmakta olan Mehmet Emin Songün (26), malzeme taşınan asansörün çelik halatına ayağının takılması sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 40 metre yükseklikten tuğlalara çarptıktan sonra yere düştü. Arkadaşlarının düştüğünü gören diğer çalışanlar durumu hemen sağlık ekibine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Mehmet Emin Songün'ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ise olayın meydana geldiği yerde çevre güvenliği aldı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından işçinin cesedi Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Düşme anı kamerada

İnşaat halindeki binanın 13. katında çalışan inşaat işçisi Songün'ün düşme anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde aşağıya düşen işçinin başını tuğlalara çarptıktan sonra hızla yere çakıldığı görülüyor. Kayıtlarda diğer işçilerin ise yaşadığı panik anları yer alıyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.