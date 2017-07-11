Karaman’da 15 Temmuz şehidi Muhammed Yalçın, mezarı başında anıldı

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Karaman Valisi Fahri Meral ve beraberindekiler ilk olarak şehit Muhammed Yalçın’ın Kazımkarabekir’de bulunan ailesinin evini ziyaret etti. Vali Meral, evlatlarını vatan uğruna şehit veren Yalçın ailesine başsağlığı dileklerinde bulunurken, şehidin baba ocağındaki anma programı, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından ilçe şehitliğinde devam etti. Şehit Yalçın’ın kabri başında mezarına karanfil bırakılmasıyla başlayan program, Kur’an-ı Kerim okunması ve duaların ardından sona erdi.

Kazımkarabekir ilçesindeki programa, Vali Fahri Meral’ın dışında AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Garnizon Komutanı Yurdakul Kazım Türkmen, Vali Yardımcısı Sezer Işıktaş, Kazımkarabekir Kaymakamı Ramazan Polat, İl Jandarma Komutanı İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Levent Tutuk, Kazımkarabekir Belediye Başkanı Ali İhsan Alanlı, daire müdürleri, şehit Muhammed Yalçın’ın ailesi ve vatandaşlar katıldı. Kazımkarabekir ilçesindeki programın ardından Vali Meral, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte, etkinlikler kapsamında Karaman Garnizon ve Polis Şehitliğini ziyaret ederek, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Anma etkinliklerinde şehit yakınlarıyla özel olarak ilgilenen Vali Meral, “Canlarını vatan uğruna feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet, şükranlarımızı ifade ederek, sağlıklı ve huzur dolu bir yaşam diliyorum” dedi.

Vali Meral, programın son bölümünde şehitler için Aktekke Camisinde okutulan mevlidi şerife katıldı.