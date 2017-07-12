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12 Temmuz 2017 13:00

Karaman’da 15 Temmuz şehitleri anısına güreş müsabakası yapıldı

Karaman’da, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından “15 Temmuz Haftası Anma Programı Spor Etkinlikleri” kapsamında karakucak güreş müsabakaları yapıldı.

Karaman’da 15 Temmuz şehitleri anısına güreş müsabakası yapıldı

12 Temmuz 2017 13:00


Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından “15 Temmuz Haftası Anma Programı Spor Etkinlikleri” adı altında 81 ilde 15 Temmuz anısına yapılacak etkinlikler Karaman’da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen açılış töreninin ardından başladı. Atatürk Spor Kompleksi Kemal Kaynaş Stadyumunda düzenlenen karakucak güreş müsabakalarında, Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde mücadele eden yaklaşık 20 güreşçi, 15 Temmuz mücadelesinde şehit düşen ve gazi olan vatandaşların anılarını yaşatmak ve farkındalık oluşturmak için yarıştı. Birlik, beraberlik ve centilmenlik ruhu içerisinde gerçekleşen yarışmalarda sporcular sıcak havaya rağmen mücadelelerine devam ederek adeta dosta güven, düşmana korku saldılar. Müsabakanın ismine yakışır bir şekilde tamamlandığını belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, “Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğümüz tarafından ’15 Temmuz Haftası Anma Programı Spor Etkinlikleri’ kapsamında güreş branşında böyle bir etkinlik düzenledik. Sıcak havaya rağmen günün anlam ve önemine uygun bir şekilde mücadele eden, centilmence mücadeleleri ile birlik ve beraberlik mesajı veren güreşçilerimizi tebrik ediyorum. 15 Temmuz haftası kapsamında sportif etkinliklerimiz badminton, hentbol, judo, satranç, atletizm, basketbol ve oturarak voleybol gibi branşlarımızda devam edecek. Müsabakalarımıza tüm halkımız davetlidir” şeklinde konuştu.


Güreş müsabakalarını, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, Şube Müdürü Mustafa Karadeniz ve vatandaşlar da izledi.




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