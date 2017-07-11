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11 Temmuz 2017 11:43

Karaman’da 15 Temmuz sportif etkinliklerle hatırlanacak

Karaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz anısına sportif organizasyonlar düzenlenecek.

Karaman’da 15 Temmuz sportif etkinliklerle hatırlanacak

11 Temmuz 2017 11:43

11-16 Temmuz tarihleri arasında 7 farklı branşta düzenlenecek organizasyonlara yüzlerce sporcu katılacak.


Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü tarafından “15 Temmuz Haftası Anma Programı Spor Etkinlikleri” adı altında Karaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, badminton, hentbol, judo, satranç, atletizm, basketbol, oturarak voleybol ve güreş branşlarında düzenlenecek olan spor müsabakaları farklı yaş gruplarından yüzlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek. 11-16 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklerle vatan savunması, istiklal ve istikbal uğruna canlarını feda eden 15 Temmuz Şehitlerimizin anılması ve Millî birlik, beraberlik, vatan ve bayrak sevgisi, demokrasi, yurt bilinci konularında farkındalık oluşturulması amaçlanacak.



“Sporculara vatan ve bayrak sevgisi anlatılacak”


15 Temmuz Haftası Anma Etkinlikleri kapsamında Yaz Spor Okullarında eğitim gören öğrencilere vatan ve bayrak sevgisinin anlatılacağını belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, “15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişimini unutturmamak amacıyla “15 Temmuz Haftası Anma Programı Spor Etkinlikleri” kapsamında yapacağımız spor faaliyetlerini her yıl geleneksel hale getirmek istiyoruz. 81 ilimizde 15 Temmuz anısına yapılacak etkinlikleri biz de gençlerimizin katılımıyla düzenlenecek sportif etkinliklerde yaşanacak coşku ile taçlandırmayı arzu ediyoruz. Etkinliklerimiz badminton, hentbol, judo, satranç, atletizm, basketbol, oturarak voleybol ve güreş branşlarında düzenlenecek olan spor müsabakaları şenlik havasında geçecek. Ayrıca devam eden yaz spor okullarımızda milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek adına vatan ve bayrak sevgisi, demokrasi, yurt bilinci konularında bilgilendirme yapılarak farkındalık oluşturulacaktır. Sportif organizasyonlara katılacak olan tüm sporcularımıza, başarılar diliyor ve tüm halkımızı müsabakaları izlemeye davet ediyorum” diye konuştu.




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