Karaman’da 19. Ayrancı Hıdrellez Şenlikleri yapıldı

Baraj Gölü yolunda bu yıl 19’ncusu düzenlenen şenliğe Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Ayrancı Kaymakamı Mustafa Tükcan, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen, siyasi parti temsilcileri ile ilçe ve belde belediye başkanları, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı ile başlayan şenlikte, Osmaniye Belediyesi Mehteran takımının gösterisi uzun süre alkış aldı. Dombıra eşliğinde Gökbörü Atlı spor oyununun oynandığı şenlikte bolluk ve bereketi simgeleyen başak demeti Karaman Valisi Fahri Meral’e verildi. Protokolün şenlik ateşini yakması ve alandaki çadır ziyaretlerinin ardından konuşmalara geçildi.

Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı yaptığı konuşmada, Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan Hıdrellezin, baharın gelişi, toprağın uyanışı, bolluk ve bereketin müjdecisi olduğunu söyledi. Büyükkarcı, "Hıdrellez, sadece ilçemizde değil, tüm Türk Dünyası’nda, Türk coğrafyasında yüz yıllardır kutlana gelen geleneksel bir değerimizdir. Burada asırlardır süregelen geleneğimizi canlandırmak, bir birlerinden ayrı kalan yöre halkını, Hıdrellez geleneği ile bir araya getirip, bu geleneksel kültürümüz gelecek nesillere aktarılarak, hemşirelerimizin sıla-i rahim yapmalarına fırsat oluşturmaktır. Bu vesile ile şenliğimize gösterdiği katkılardan dolayı başta Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan olmak üzere vekillerimize, hemşehrilerime ve siz değerli vatandaşlarımıza sonsuz şükranlarımı sunarım’’ dedi.

Karaman Valisi Fahri Meral de Hıdırellez’in Türk dünyasının binlerce yıllık zengin, kültürel birikiminin en güzel örneklerinden birini oluşturduğunu belirtti. Tarih boyunca doğayla uyumlu ve iç içe bir hayat süren Türk milletinin, bu kültürel zenginliğini özüne uygun olarak koruyup, kuşaktan kuşağa aktardığını ifade eden Vali Meral, "Tarihimizde dostluğa, kardeşliğe, hizmet eden ve doğa sevgisini işaret eden Hıdırellez günümüzde, toplum olarak bir baharı daha karşılamanın yanı sıra daha nice yıllar daha temiz bir çevrede yaşayabilmemiz için sağlıklı çevre bilincinin oluşmasına da vesile olmalıdır. Güzel günlerin müjdecisi kabul edilen bu günün komşuluk ve toplumsal huzurumuzun artırması dileklerim ile birlik beraberliğimizin daim olmasını diliyor tüm hemşehrilerimizin Hıdırellez gününü kutluyor, bolluk, bereket ve sağlıklı günler diliyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmalardan sonra İzmir Kırım Derneği Halk Oyunları ekibinin gösteri yaptığı şenlikte son olarak sahneye ünlü sanatçı Mustafa Yıldızdoğan çıktı. Yıldızdoğan söylediği bir birinden güzel şarkılarla şenliğe katılanları coşturdu.