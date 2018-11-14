Karaman'da 2. Türk-Yemen İş Formu yapıldı

Türk-Yemen İş Formu Karaman'da yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Mustafa Rumeli toplantıda yaptığı konuşmada, “Elde edilen siyasi istikrar ve başarılı hükumetlerimizin icraatları neticesinde son 15 yılda hızlı ve başarılı bir kalkınma dönemi geçiren Türkiye global yatırımcılar tarafından çok daha fazla takip edilen ve yatırım tercihinde önem addedilen bir ülke konumuna ulaşmıştır. Mevlana Kalkınma Ajansımızla birlikte ikincisini düzenlediğimiz bu etkinlikle komşu olduğumuz Körfez coğrafyasındaki birçok ülkeden gelerek ülkemizi ziyaret eden siz değerli Yemenli kardeşlerimizi Karaman'da misafir etmekten ve Karaman iş dünyası temsilcileriyle buluşturmaktan heyecan duyuyoruz. Karaman özellikle bereketli tarımsal üretime, kaliteli gıda sanayi ve üstün ihracat performansıyla rekabetçi ve örnek bir şehrimiz olarak ön plana çıkmaktadır. Ülkemizde yatırım planlayan global iş dünyası temsilcileri de sayısız iş ve yatırım fırsatları sunmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak MEVKA ile birlikte siz değerli yatırımcılara bu bölgedeki iş ve yatırım imkanları fonlarında ilk elden bilgilendirmekten ve yatırım süreçlerinde sizlere destek olmaktan mutluluk duyacağımızı bilmenizi isteriz” dedi.

“Karaman'ın 149 ülkeye dış ticareti var”

Karaman Valisi Fahri Meral'de yaptığı konuşmada, “Karaman bir üretim ve ticaret merkezi olup tarıma elverişliği arazileri ile tarımsal ve hayvansal üretime dayalı gıda imalat sanayinin merkezi durumundadır. Lokomotif sektörler arasında özellikle bisküvi, çikolata sektörü olmak üzere gıda ürünleri ve içecek imalatı, gıda makine imalatı, plastik ve ambalaj sanayi, ağaç ürünleri ve imalatı ve mobilya imalatı, blok mermer üretimi gibi sektörler yer almaktadır. Tarıma ve hayvancılığa dayalı olarak gelişen sanayisiyle Türkiye bisküvi üretiminin üçte birini, bulgur üretiminin yüzde 20'sini, elma ve kuru fasulye üretiminin yine yüzde 20'sini üretmektedir. Karaman'ın sahip olduğu doğal kaynakları, ulaşım avantajları, tarımdan imalat sanayine giriş ve üretim yelpazesine dayalı olarak iç ve dış ticaretle ilgili yeni yatırımlara uygun alt yapısıyla önümüzdeki dönemlerde de yeni yatırımlar ve yatırımcılar için cazibe merkezi olma özelliğini sürdürmektedir. 149 ülke ile dış ticaret ilişkisi bulunan Karaman'ın Yemen'e olan ihracatı 2017 yılı sonu itibariyle yaklaşık 22 milyon dolar iken ithalatı bulunmamaktadır” şeklinde konuştu.

“Türkiye'nin bölgede etkin güç olma yolunda ilerleyişi biz iş adamlarına da pozitif şekilde yansıyor”

Yemen'in Aden şehri Ticaret Odası Başkanı Şeyh Muhammed el Munassab, “Yemen'in Karaman'ın ihracat yapmış olduğu üçüncü ülke olduğunu gördüm. Tabi şunu da unutmamız gerekiyor. Şuan Yemen'de devam eden bir savaş var. Bu savaş bittikten sonra Yemen olarak birinci sıraya geleceğiz ve 22 milyon dolar civarında olan o rakamlar çok daha yukarıya çıkacak. Yemenli iş adamları özellikle Türk iş adamlarına ve Karaman bölgesine çok önem veriyor. Bu önemin Türkiye'de son yıllarda bölgedeki etkin rolünden de kaynaklanıyor. Türkiye bölgede etkin bir güç olma yolunda ilerlerken bu etkin güç olma iş adamlarına da pozitif şekilde yansıyor” diye konuştu.

Konuşmalarını ardından iş adamları arasında ikili görüşmelere geçildi. Bir otelde gerçekleşen toplantıya, Karaman Valisi Fahri Meral, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Mustafa Rumeli, Yemen'in Ankara Büyük Elçisi Abdullah Ali Fadhel el Sadi, MEVKA Genel Sekreter Vekili Savaş Ülger ile Yemenli ve Karamanlı iş adamları katıldı.