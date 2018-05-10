Karaman’da 3 bin 588 öğrenci yetenek taramasından geçecek

Proje kapsamında Valilik Makamında Vali Fahri Meral başkanlığında toplanan İl Proje Koordinasyon Kurulu toplantısında, İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek projenin içeriği ve hedefleri hakkında Meral’e bilgiler verdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan ve koordinatörlüğünü ilgili bakanlıkların yaptığı protokole göre 81 ilde hayata geçirilen “Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesi” illerde valilerin sorumluluğu altında yürütülecek. Karaman’da da Vali Fahri Meral’in başkanlığında yürütülecek olan proje kapsamında; Karaman İl Merkezi, Ayrancı, Ermenek, Başyayla, Sarıveliler ile Kazımkarabekir ilçelerinde eğitim ve öğretimlerini sürdüren yaklaşık 3 bin 588 ilkokul 3. Sınıf öğrencisi sportif yetenek taramasına tabi tutulacak. Eğitmenler ve alanında uzman kişilerce yapılacak taramalar sonucunda yetenekleri keşfedilen öğrenciler için ilgi duydukları farklı kol ve branşlarda eğitimler verilerek uluslararası organizasyon ve şampiyonalarda ülkemizi en güzel şekilde temsil edecek yetenekli sporcuların kazandırılması amaçlanıyor. 2 Mayıs tarihi itibariyle Türkiye genelinde hayata geçirilen ve Karaman’da da Ayrancı ilçesinden başlayacak olan sportif yetenek taraması projesinin 1 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor. Ülke genelinde sportif yeteneği olan çocukların küçük yaşta bilimsel yöntemle keşfedilip, olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil edebilen başarılı birer milli sporcu olmalarını ve toplumdaki spor kültürünün artması hedeflenen projede, sporcuların yetenek taramasından geçerek, doğru yönlendirilmesiyle uluslararası düzeyde başarılı sporcular çıkarılması amaçlanıyor.