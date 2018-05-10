Diğer
Kategoriler
10 Mayıs 2018 15:29

Karaman’da 3 bin 588 öğrenci yetenek taramasından geçecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortak projesi olan “Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi’ Karaman’da başlıyor.

Karaman’da 3 bin 588 öğrenci yetenek taramasından geçecek

10 Mayıs 2018 15:29


Proje kapsamında Valilik Makamında Vali Fahri Meral başkanlığında toplanan İl Proje Koordinasyon Kurulu toplantısında, İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek projenin içeriği ve hedefleri hakkında Meral’e bilgiler verdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan ve koordinatörlüğünü ilgili bakanlıkların yaptığı protokole göre 81 ilde hayata geçirilen “Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesi” illerde valilerin sorumluluğu altında yürütülecek. Karaman’da da Vali Fahri Meral’in başkanlığında yürütülecek olan proje kapsamında; Karaman İl Merkezi, Ayrancı, Ermenek, Başyayla, Sarıveliler ile Kazımkarabekir ilçelerinde eğitim ve öğretimlerini sürdüren yaklaşık 3 bin 588 ilkokul 3. Sınıf öğrencisi sportif yetenek taramasına tabi tutulacak. Eğitmenler ve alanında uzman kişilerce yapılacak taramalar sonucunda yetenekleri keşfedilen öğrenciler için ilgi duydukları farklı kol ve branşlarda eğitimler verilerek uluslararası organizasyon ve şampiyonalarda ülkemizi en güzel şekilde temsil edecek yetenekli sporcuların kazandırılması amaçlanıyor. 2 Mayıs tarihi itibariyle Türkiye genelinde hayata geçirilen ve Karaman’da da Ayrancı ilçesinden başlayacak olan sportif yetenek taraması projesinin 1 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor. Ülke genelinde sportif yeteneği olan çocukların küçük yaşta bilimsel yöntemle keşfedilip, olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil edebilen başarılı birer milli sporcu olmalarını ve toplumdaki spor kültürünün artması hedeflenen projede, sporcuların yetenek taramasından geçerek, doğru yönlendirilmesiyle uluslararası düzeyde başarılı sporcular çıkarılması amaçlanıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARAMAN HABERLERİ
KARAMAN HAVA DURUMU
20
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    22°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç