Karaman’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

Kutlamalar Karaman protokolünün Cumhuriyet Parkındaki Atatürk Anıtına çelenk bırakmasıyla başladı. Daha sonra Karaman Valisi Fahri Meral, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Binbaşı Kıvanç Savin ve Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Karaman Valiliğinde tebrikleri kabul etti. Tebriklerin kabul edilmesinin ardından protokol üyeleri resmi geçit töreninin yapılacağı İsmet Paşa Caddesine geçti. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Kutlamalar resmi geçit töreninin yapılmasıyla sona erdi.