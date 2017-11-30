Karaman’da 5 katlı apartmanın teras katında çıkan yangın korkuttu

Olay, gece saat 00.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 689 Sokak’ta bulunan 5 katlı Erkin Apartmanı’nın teras katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, teras katından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ise çevre güvenliği alarak apartmanda oturanları tahliye etti. Yaşanabilecek her ihtimale karşı yangın yerinde sağlık ekibi de çağrıldı. Dört itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, iki saatte söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebi araştırılırken, teras katında üniversite öğrencisinin kaldığı öğrenildi.