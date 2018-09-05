Karaman’da 7 semt spor sahası daha hizmete giriyor

Karaman Belediyesi tarafından 7 farklı mahallede yapımı tamamlanma aşamasına gelen spor sahaları hizmete açılıyor.

Karaman Belediyesi olarak bu projedeki amacın gençlerimizin daha kapsamlı ve kaliteli bir ortamda spor yapabilmelerini sağlamak ve kötü alışkanlıklardan sıyrılarak sosyal hayatın içerisine dâhil edebilmek olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, “Gençlerimize yapılan hiçbir yatırım boş değildir. Biz gençlerimizin, çocuklarımızın geleceğe güvenle bakmasını, daha sağlıklı ve kötü alışkanlıklardan uzak bir nesil yetişmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana farklı bölgelerde 9 futbol sahası, 8 basketbol sahası ve 3 tane de voleybol sahası yaptık. Bu yatırımlarla çocuklarımıza ve gençlerimize mahallelerinde modern tesislerde spor yapabilme imkânı oluşturduk ve oluşturmaya devam ediyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz şimdi de Sümer, Alacasuluk, Osman Gazi, Gazi Dükkân, Ahmet Yesevi, Mümine Hatun ve Elmaşehir Mahallelerine sentetik çimden oluşan 20 metre genişlik ve 40 metre uzunluğunda futbol sahalarının yapımı tamamlamak üzere. Yeni semt spor sahalarının etrafına bordür taşlar döşenecek ve mahalle sakinlerinin yararlanması için de geniş alana sahip yerlerde ağaç fidanları dikilerek oturma bankları konulacak. Yeni semt spor sahalarımız önümüzdeki günlerden itibaren vatandaşlarımızın hizmetine girecek” dedi.