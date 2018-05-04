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04 Mayıs 2018 17:07

Karaman’da AK Parti’nin Milletvekili aday adayları tanıtıldı

AK Parti Karaman’da, milletvekili aday adaylarını düzenlediği tanıtım toplantısı ile partililer ve kamuoyuna tanıttı.

Karaman’da AK Parti’nin Milletvekili aday adayları tanıtıldı

04 Mayıs 2018 17:07


Yunus Emre Konferans Salonu’nda gerçekleşen tanıtım toplantısına AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ile Milletvekili aday adayları ve partililer katıldı.


Tanıtım toplantısında konuşan AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er, “Bilindiği üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli beyin 26 Ağustos tarihinde yapılmasını istediği erken seçim çağrısına Cumhurbaşkanımız ve Partimizin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partimizin yetkili organları ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile istişareleri sonrasında 24 Haziran 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin yapılması kararı alınmıştır. İlimiz 3 milletvekili aday listesi için 36 kişi başvuruda bulunmuştur. Ayrıca Türkiye genelinde AK Parti kendi rekorunu kırarak Türkiye genelinde 7 bin 329 aday adayı başvurusuna ulaşmıştır. Halkımızın davasına gösterdiği yüksek katılım oranı fazlasıyla bizleri ve partimizi memnun etmiştir. Davasına gönül veren tüm aday adaylarımıza başarılar dilerim. 36 adayımızın hepsi birbirinden değerlidir. Hangi adayımız seçilirse seçilsin Karaman’ımıza, partimize ve çıkan adaylarımıza en kalbi şekilde destek verilecektir. 2002 yılından bugüne kadar AK Parti çatısı altında ilimize, ülkemize hizmet veren tüm kardeşlerimize en kalbi duygularla teşekkür ediyorum” dedi.


Tanıtım toplantısı, Karaman’da AK Parti’den Milletvekili aday adayı olan 36 kişinin toplu fotoğraf çekinmesiyle sona erdi.




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